梁冠聰（大佬）是足球員，郭海𣿭（Diamond）則為體育記者，兩人的生活圈子都與香港體壇息息相。對於他們而言，踢球或採訪的難忘一刻都是在亞運發生，大佬更表示，為香港而戰的榮耀感無可取替。

能夠入選代表隊，大佬認為是人生最光榮一刻，「有多少人可以在這個範疇代表香港？不論是運動員或體記，我們就像被選中的一個，是700多萬人的其中之一。」這位前港腳續指，2014年仁川亞運以1：1迫和烏茲別克一役至今難忘，「我在分組賽對烏茲別克時，因救空門而撞上門柱，嘴唇現在仍有疤痕。我一生人都會記得自己曾為香港隊付出，雖然當時和波，最終（在16強）輸給當屆東道主兼冠軍南韓，但已有所交代。」他補充，2018年贏得省港盃冠軍，也是其中一場難忘的港隊戰役。

對於Diamond而言，體記生涯最難忘卻是一件憾事，她在2018年雅加達亞運曾到選手村訪問甲一球員鄭錦興，可惜最後因機件故障導致心血付諸流水，「我用空餘時間到亞運選手村採訪，並找到我很喜歡的籃球員鄭錦興及其隊友，帶我參觀去宿舍及飯堂，但硬件有問題，導致影片畫面全黑，這是一件遺憾的事，因為我們不常有時間介紹比賽以外的事。」

兩人的生活圍繞着體育，可是在疫情之下，香港體壇接近停擺，當一般打工仔可以在家工作時，作為職業球員的大佬卻不能正常訓練，他呼籲大眾對運動員多一點尊重，「我不知道為甚麼做職業運動員要像賊一樣，需要偷偷摸摸地訓練。即使如此，我們仍經常被投訴、被趕走。」他更感慨地說，「職業足球員，也是一份職業。希望大家對運動員的重視度提高一點，尊重多一點。」不過，他也笑言幸得另一半體諒，在逆境中也能互相扶持。

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