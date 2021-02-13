華人拜年，從來發財優先，恭喜發財與財源廣進反映出給我銀紙其餘免談的單一價值。後來發現，人除了錢，應該還有其他追求。面對世紀疫症，沒有甚麼必然，也沒甚麼比無病無痛更重要，故此踏入牛年後首次和《蘋果》讀者見面，請容許我向各位說句：祝大家身體健康！

武肺來襲逾載，對地球之影響不計其數。單是體壇，東京奧運延期、歐洲國家盃推遲、大大小小活動取消；香港賀歲足球連續兩年無法舉行了。其實近屆的賀歲足球早已引不起話題，可是10多年前，觀看賀歲波可是件教人引頸以待的大事。

說到尾，還是錢。當年的賀歲足球有大型啤酒品牌贊助，重金之下，來港的都是國家級球隊。由亞洲到美洲、甚至連東、西歐的勁旅都有。若碰着「世界盃年」，各支國家隊都「夫添」東來練兵試陣，競賽味道就更高。當時每年例必請來三支外隊，與港隊或港聯爭逐桂冠。初一兩場初賽，通常先由兩支外隊打頭陣，尾場則由港聯與客隊爭入決賽；「雙料娛樂」動輒就20,000多觀眾，30,000人亦非奇事。場內所有人大玩人浪，新年氣氛濃烈到不得了；若港隊贏波入決賽，就更加熱鬧，到年初四的決賽更一票難求。那個時候，與友人同坐山頂位置，冒着寒風吃熱狗炸雞髀，為港隊狂呼吶喊，是一段非常美好成長回憶。

後來啤酒品牌沒贊助，賀歲波改由足總或球會承辦 — — 不能說成名不副實，但對我這等經歷過賀歲波黃金歲月的球迷來說，落差也實在太大。如今的它，就像是全盒內的糖蓮子般存在，於其他包裝得光鮮的新式甜食旁邊不再顯眼，初一在加路連山道上的人潮，也不復見；當然做人還是要樂觀的向前看比較好，所以我還是希望待疫情過去後，精采的賀歲波會重臨，香港還是我認識的香港。

伍家謙

多媒體工作者

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