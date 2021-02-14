湖人在上周五NBA常規賽115:105擊敗灰熊，豪取七連勝。不過賽後就發生小插曲，在觀看重播後，聯盟向湖人球星勒邦占士（LeBron James）和古斯馬（Kyle Kuzma）發出警告，要求他們不要再在比賽中插水。另外，LBJ在比賽中有五次失誤，令他累積失誤達4,526次，超越名將「郵差」馬龍（Karl Malone），成為NBA史上失誤次數最多的球員。

占士的插水事件發生在第二節，當時安東尼戴維斯（Anthony Davis、AD）跳射不入，LBJ在爭奪籃板球時誇張跌倒，球證吹罰判灰熊球員犯規。不過聯盟翻看後認為LBJ插水，並向他發出警告。隊友古斯馬則因在一次防守時誇張跌倒，同樣被聯盟警告。

NBA今季嚴打插水，早前拓荒者的卓特（Gary Trent Jr.）和火箭的美臣鍾斯（Mason Jones），都因此收到聯盟警告。事實上，LBJ插水也不是首次。他在2013年季後賽就因插水，被聯盟罰款5,000美元（約38,766港元）。按聯盟規定，球員在收到警告後仍繼續插水將會被罰款，甚至會被罰停賽。

除了收到聯盟警告外，占士對灰熊後在統計上還有一件「瘀事」，原來LBJ在比賽中出現五次失誤，令自己在NBA累積失誤達4,526次，超越了名將「郵差」馬龍（Karl Malone），成為史上失誤次數最多的球員。

NBA史上失誤次數最多球員排名

排名/球員/失誤次數

1/勒邦占士/4,526次

2/馬龍/4,524次

3/史托頓（John Stockton）/4,244次

4/拜恩（Kobe Bryant）/4,010次

5/傑特（Jason Kidd）/4,003次

*只列前五

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