AC米蘭周六在意甲作客「升班馬」史柏斯亞，在全場7次射門都未能中目標之下被主隊以2:0擊敗，兩連勝被終止，有機會將榜首之位拱手讓予國際米蘭。

AC米蘭面對史柏斯亞未見有優勢，完半場兩隊互交白卷。換邊後，馬基奧尼於56分鐘由無人看管的馬基奧尼近射建功，史柏斯亞領先1:0。67分鐘，施蒙尼巴斯東尼接應艾斯泰維斯開出的罰球於禁區邊妙射破網，為史柏斯亞射成2:0奠勝，助球隊兩連勝及取得隊史第二場在意甲的主場勝仗。射入個人在意甲第一球的施蒙尼巴斯東尼賽後表示︰「這超越了我最瘋狂的夢想，若我們繼續有這樣的表現，我們可以取得很好的成績。」

根據Opta的統計，今場是AC米蘭自2019年8月對烏甸尼斯之役以來，首次在意甲比賽中射門0中龍，至於在史柏斯亞之前，上一次有「升班馬」擊敗對手在比賽日開始時為意甲榜首隊的球隊，是去年2月維羅納以2:1戰勝祖雲達斯。

3分全失的AC米蘭，目前以22戰得49分續居聯賽榜首位，但只領先少賽一場排第二的國際米蘭2分，後者周日將於主場迎戰拉素，如能順利報捷將可升上榜首。今季首次在意甲征戰的史柏斯亞，現時則以22戰得24分升上第14位，與降班區有9分距離。

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