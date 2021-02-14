《ESPN》報道，紐約人正選中鋒米曹羅賓遜（Mitchell Robinson）因為右手掌骨裂將接受手術，預計要休戰四至六個星期。不過，紐約人在米曹羅賓遜缺陣下，周六仍以121:99大勝到訪的火箭，送後者五連敗。

22歲的米曹羅賓遜是於上周五紐約人戰勝巫師的NBA常規賽中受傷，右手掌第四掌骨骨裂，《ESPN》引述消息人士表示，手術將於下周在紐約進行。米曹羅賓遜今季場均取得8.4分、8.4籃板及1.5封截，周六在他缺陣下，紐約人對火箭之役由路維（Nerlens Noel）任正選中鋒，球隊在首節領先30:25以及完半場續領先63:47之下，最後以22分之差輕鬆報捷，取得兩連勝。

蘭度爾（Julius Randle）和新秀卡其利（Immanuel Quickley）今場各入22分，戴歷路斯（Derrick Rose）和E披頓（Elfrid Payton）則分別攻入了16和15分，協助投籃命中率52%、全隊有六人得分雙位數的紐約人戰勝火箭。客軍雖有禾爾（John Wall）及E哥頓（Eric Gordon）分取26和24分，但在對方防守出色下命中率僅37.5%，結果自活特（Christian Wood）扭傷右足踝以來連輸第五場。火箭另一球星奧拉迪普（Victor Oladipo）今場亦因為扭傷右腳而缺陣。

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