NBA「指環王」標羅素（Bill Russell）周五度過87歲生日，並透過Instagram網站分享自己吹熄生日蛋糕上87支蠟燭的片段，相當有趣。

這位名人堂成員面對插滿蠟燭的生日蛋糕，分了好幾口氣才把所有蠟燭吹熄，另一位NBA名宿桑甘保（Shawn Kemp）的兒子桑甘保Jr（Shawn Kemp Jr.）就以一身消防員裝扮站在旁邊，還拿着一個小型滅火筒戒備。

「嘩，我已87歲了！我要感謝太太，為我製作了一個如此精美的蛋糕，上面還有一個小型的森林大火。」標羅素笑說。「感謝（桑甘保Jr）拿着滅火筒戒備，以防萬一，下次也帶備一個心肺復蘇器吧。」

標羅素在50至60年代，曾協助塞爾特人11度贏得NBA總冠軍，並5度當選最有價值球員，是NBA歷來最偉大的球員之一。

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