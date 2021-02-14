世界排名第一的祖高域，周日在負傷上陣的情況下，以7:6（7:4）、4:6、6:1、6:4擊敗14號種籽華奧歷，晉級八強，並將與德國的施華利夫爭入準決賽。

上周五在第三圈對費斯時，右邊腹肌受傷的祖高域表示，在出戰華奧歷前並沒有進行操練，而是積極接受治療及休息，希望自己能夠有足夠狀態上陣。他說：「如果只是一般比賽，我肯定會退出，但這是一個大滿貫賽事，我希望全力爭勝，於是跟團隊人員合作，爭取盡快康復上場。我在開賽前三小時進場時，也不知道自己能否出戰華奧歷。」

「熱身的時候，我的感覺還好，但在今仗比賽途中，傷勢就有點反覆。情況並不理想，但沒甚麼可以投訴。我擊敗了一位偉大的球手，但願在未來兩日再有好轉吧。」力爭三連霸的祖高域續道。

這位塞爾維亞球手更透露，自己是在服用止痛藥的情況下出場。「我的腦海內目前就只想着要康復，希望感到舒服一些。我已使用止痛藥超過48小時了，而且是非常強力的那種。它們都是有害的，我不知道這已為我帶來了怎樣的傷害。」

祖高域在八強的對手，將會是德國的施華利夫。這位六號種籽在另一場16強賽事，以6:4、7:6（7:5）、6:3擊敗塞爾維亞的拿祖域晉級。

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