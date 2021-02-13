巴甲勁旅聖保羅近日聯賽成績欠佳，主帥迪尼斯因而被球會怒炒。聖保羅周五宣佈，找來阿根廷名宿基斯普接任主教練，後者早前帶領過阿甲球會防衞者贏得南美盃冠軍，彪炳的領軍成績獲得聖保羅青睞。

聖保羅近期陷入頹勢，球會自去年12月底巴甲以2:1擊敗富明尼斯後，聯賽已經七場不勝，踏入2021年後還未打開勝利之門，主帥迪尼斯結果被辭退。聖保羅看中基斯普三周前才領防衞者贏得南美盃冠軍，希望他接任一洗球會的頹風，45歲的基斯普將與聖保羅簽約兩年。這位前阿根廷射手於球員生涯曾協助車路士贏得英超冠軍，效力國際米蘭時又助藍黑兵團贏過3個意甲錦標。

聖保羅主席Julio Casares也讚揚基斯普說：「他有很好的奪勝紀錄，是位偉大的球員，也是位很有前途的教練，接下來我們將有位具勝利精神的指揮官。」聖保羅現時排在巴甲榜第4位，落後榜首的國際體育會7分，餘下只剩4場聯賽，必須要力保前四，才有機會取得南美自由盃的參賽資格。

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