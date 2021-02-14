上周六英超大戰，曼城順利以3:0擊敗熱刺續榜首，當中西班牙防守中場洛迪卡斯簡迪主射12碼為球隊先開紀錄，隊友辛真高就大爆，早在上輪球隊鬥完利物浦後，洛迪已揚言自己要做12碼劊子手，當時隊友都笑了

上輪球隊對利物浦時，根度簡射失12碼令球隊錯過先開紀錄的機會，幸好球隊最後都能擊敗對手，但曼城今季已經有三位球員射失12碼。今仗曼城改由洛迪主射，雖然不是一記完美的12碼，但亦能為球隊先開紀錄，辛真高指洛迪原來早在鬥完紅軍在更衣室時已經下定決心。

辛真高表示：「對利物浦後，他在更衣室指球隊的下一個12碼由他主射，當時大家都笑，但他今天主射並射入今仗第一個入球，第一球永遠是最重要和最難的。」

不過，賽後領隊哥迪奧拿指洛迪不是球隊新的劊子手，證明今仗被拒絕的艾達臣摩拉斯亦有機會。艾達臣今仗雖然未能得償所願射12碼，但他卻收獲了1次助攻，辛真高就笑言：「我的天，我賽後跟他說，你今季的英超助攻次數已經比我多了。」

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