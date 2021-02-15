曼聯周日作客1:1賽和西布朗，其中一個焦點是曼聯隊長哈利馬古尼，於下半場62分鐘在敵方禁區內被推跌，但球證翻看VAR後卻沒有判罰12碼，最終曼聯痛失兩分。賽後馬古尼接受訪問時暗示，自從利物浦領隊高益在上月雙紅會賽前，談論過曼聯近兩年的12碼比他執教5年更多後，曼聯自此就沒有在判決上獲益。

馬古尼賽後接受MUTV訪問時表示：「自從其他球隊的其他人談論過我們後，我們就從未在球證或VAR身上獲得過任何東西！現時我們的比賽沒有它們了，所以我們要確保我們的比賽，不要掌握在球證或VAR身上。」

而馬古尼接受天空體育訪問時則稱：「我們肯定那球是12碼，我不明白他們為何要球證去看VAR，剪輯的片段很少但這是一球12碼。有些決定不利我們時，我們就需要做得更多去勝出比賽，我們不能依賴VAR的決定。」

不過前英超名將桑拿士卻對事件有不同看法：「明顯是越位，馬古尼就像被棒球棍擊中般插水。他說他認為是12碼，但其實接觸並不足以令他倒下。」

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