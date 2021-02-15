傑志今年四月，以港超聯身份再戰亞冠盃J組分組賽，消息指該會經進一步研究，已透過足總向亞洲足協表達提出主辦分組賽意願，希望可獲在港主辦亞洲最高級別球會賽分組賽，從而刺激本地市道。

足總主席貝鈞奇早前透露，早前足總董事會承諾將協助有意申辦亞冠盃，甚至亞協盃分組賽；消息指，傑志獲足總答允給予協助後，進一步探討申辦賽事研究，日前確定「去馬」，並已透過足總向亞洲足協表達有意申辦暫定四月底展開的J組分組賽。

本地老牌球會傑志今年重返亞冠盃賽場，被抽到J組，同組有山東泰山(中超)、泰港(泰超)，以及大阪櫻花、墨爾本城和緬甸撣邦聯的勝方同組，不過，山東早前被亞洲足協指其出現欠薪情況，被指不合乎領取亞冠盃參賽執照，山東有10日時間上訴，如放棄上訴，其參賽席位或由原先要踢附加賽的北京國安代替。

受疫情影響，亞洲足協已確定今屆亞冠分組賽改為賽會制，並向各參賽球會提出申請主辦分組賽，東亞區賽4月22日至5月7日進行，並以雙循環決出小組出線資格。傑志申辦此組分組賽，相信有助推動酒業及運輸業等行業，亦可證明香港有能力承辦大型球會賽事。

亞洲足協去年「腰斬」亞協盃，而亞冠盃餘下賽程改到卡塔爾進行，歐洲兩大球會賽如歐聯及歐霸盃仍可進行，惟大部份賽事要閉門。疫情下要主辦賽事因涉及三外隊過百職球員及亞洲足協職員等抵港的隔離檢疫問題，情況比以往複雜，能否獲有關方面豁免抵港人士檢疫是研究重點。足總主席貝鈞奇日前表示足總同意向有意申辦今年亞洲球會賽給予支持，並提供所需協助。

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