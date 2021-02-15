利物浦今季戰績不似預計，最近經歷聯賽三連敗後，在英超已滑落至第四位，與榜首曼城相差多達13分兼少賽一場，上周六領隊高普更在紅軍作客1:3反負李斯特城後，承認今季英超冠軍已爭標無望。不過球隊內部似乎未有失去信心，繼上周隊長佐敦軒達臣在網上發文，呼籲隊友團結一致共度難關後，首席射手穆罕默德沙拿亦在網上承諾，會像一支冠軍隊般奮戰到底！

沙拿在紅軍作客李城一役先開紀錄，惜球隊最終亦要輸1:3，事隔一日沙拿在情人節晚上在twitter發帖稱：「這段艱難時期有很多原因，我們是冠軍，所以我們會像紅軍般戰鬥直至最後，我們不會容許今個球季因最近的敗仗而蓋棺定論，這是我向你們所有人承諾的。」

沙拿這段如領隊高普般激動人心的演說，引來大批紅軍球迷支持，在twitter上至今已接近有1.7萬次轉載。而紅軍球迷亦對因近期戰績不佳，突然由冠軍領隊變成英超領隊被炒大熱的高普表示支持，同樣是情人節當日，利物浦主場館晏菲路球場外就出現了「高普YNWA（You’ll Never Walk Alone）」的字句，如今整支紅軍可謂上下一心，且看他們周二轉戰歐聯16強對德甲球隊RB萊比錫，能否一洗頹風。

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