周一英超韋斯咸主場迎戰錫菲聯，主隊近兩仗啞火零入球之餘，上仗英足盃作客曼聯在加時才輸0:1出局，體力及士氣受損，還新增了多名傷兵，當中一隊三名中堅包括今季表現突出的奧邦拿因傷缺陣，今仗讓不起近期已經反彈、急切搶分護級的錫菲聯，客軍今仗受讓半/一捧下盤。（球賽編號：星期一2；now621台明日2:00am直播）

韋斯咸今季雖然走勢不錯，但偶爾會在弱旅身上失分，曾被水晶宮、白禮頓及富咸逼和，特別是近兩仗進攻徹底啞火，對富咸全場只錄得6射1中，上仗作客曼聯踢了120分鐘更只得3次起腳射門。今仗賽前韋斯咸還收到壞消息，被領隊莫耶斯形容為今季表現及領導能力都非常出色的正選中堅奧邦拿，上仗對曼聯時足踝受傷；另一中堅伊沙迪奧普上仗又撞傷頭部，法比安巴貝拿又在熱身時拉傷，令韋斯咸今仗隨時要中場迪格蘭賴斯，移後夥拍奇治戴臣鎮守中路，中後場控制力嚴重受損。

反觀錫菲聯上月中勇挫紐卡素，取得今季首場勝仗後，之後「勝、負」梅花間竹出現，曾擊敗曼聯及西布朗，敗仗亦只是以一球之差敗予曼城及車路士，該兩場的「讓球」盤路一贏一走盤，球隊整體狀態及士氣比季初好得多，今仗面隊傷兵頗多、近期攻力甚弱的韋斯咸，錫菲聯下盤博得過。

文：尊嘉