新鮮出爐世界冠軍拜仁慕尼黑完成六冠之後，又馬不停蹄由卡塔爾返回德國，在周一的德甲迎戰比勒費爾德。雖然拜仁實力遠在比軍之上，但他們今季在外地（歐聯及歐超盃）比賽後，返國後首戰都未嘗大勝，證明舟車勞頓始終有影響，但今役竟開出拜仁[-3]，實在太多，倒不如捧他們角球開「大」（中位數為11.5球）更穩陣。（球編號：星期一4；明日3:30am開賽）

拜仁在上周四的世冠盃決賽以1:0挫堤格雷斯後，成為六冠王，風頭一時無兩，周一返回德甲迎戰下游球隊比勒費爾德，勝望壓一，難怪拜仁的主W只得1.05倍，「讓球主客和」更開出主隊[-3]。不過，從今季所見，拜仁每逢作客外地後返國首場比賽，都表現一般，只得2勝1和1負（見附表1），當中兩場勝仗皆只小勝對手一球，證明了舟車勞頓對球員始終有影響。畢竟，拜仁一班主力如門將紐亞及前鋒羅拔尼雲度夫斯基等都年過30，一定要懂得留放才能保持高水平，加上今役又缺在世冠盃期間證實染上武肺湯馬士梅拿及受傷的基拿比等，拜仁未必可以大勝。

然而，目前在德甲領先的拜仁今季主場的角球數字偏高，今季9場主場聯賽中有7場的角球總數都在11球之上，近5場主場聯賽的角球總數更全部多過11球（見附表2），因此，今役角球開「大」（中位數為11.5球）有2.05倍，值取。

比勒費爾德今季長期在下游徘徊，由於他們第20周鬥雲達不來梅的賽事因大雪而延期，球隊有足足15天沒比賽，比他們今季歇冬（13天）還要久，球員久疏戰陣下，狀態成疑。另外，他們近6次作客拜仁又全告落敗，今役亦難望搶。不過，要留意的是，他們近5次作客拜仁，都未嘗淨輸超過2球，其中有兩次是輸0:2，因此，今役可博拜仁勝2:0及3:0的波膽。

熱選 星期一4 拜仁慕尼黑角球大[11.5]（2.05）

冷推 星期一4 拜仁慕尼黑勝2:0（7.25）、3:0（6.3）

拜仁於外地比賽後翌場聯賽成績

日期 戰果(半場) 讓球主客和(贏/輸) 讓球(贏/輸)

06/12/2020 主和RB萊比錫3:3(2:2) -1(輸) -1(輸)

08/11/2020 客勝多蒙特3:2(1:1) -1(和) 0/-0.5(贏)

31/10/2020 客勝科隆2:1(2:0) -2(輸) -1.5/-2(輸)

27/09/2020 客負賀芬咸1:4(1:2) -2(輸) -2(輸)

拜仁近5場德甲主場角球大細

日期 戰果 角球 角球大細(中位數為11.5球)

30/01/2021 主勝賀芬咸4:1 14 大

17/01/2021 主勝弗賴堡2:1 17 大

04/01/2021 主勝緬恩斯5:2 12 大

17/12/2020 主勝禾夫斯堡2:1 14 大

06/12/2020 主和RB萊比錫3:3 12 大

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周一西甲「獨腳戲」由兩支中下游球隊交手，下游分子卡迪斯主場迎戰畢爾包。畢爾包在易帥後表現穩定，而且在周一場表現醒神，加上卡迪今役又陣容不整，可捧「讓球」讓平/半的畢爾包上盤。（球賽編號：星期一9；now632台明日4:00am直播）

畢爾包自從在1月初換上馬些連奴掌帥後，球隊表現穩步上揚。在馬些連奴麾下，球隊共取得4勝4和2負的成績。今訪卡迪斯時，畢爾包有魯爾加西亞刑滿復出，料會夥拍伊拿基威廉斯攻擊，球隊攻力提供。另外，畢爾包今季在周一場表現醒神，今季兩場周一聯賽都能大勝對手（見附表），今役無懼作客讓波。

反觀卡迪斯今季在周一賽事則表現麻麻，今季兩場周一戰只得1和1負；另外，他們今役亦未能「夫添」，中堅馬路斯莫路被罰停賽，中場贊斯莊臣及奧古斯圖費南迪斯等亦因傷缺陣，就算主場受讓，亦未必有著數。

讓球

星期一9 畢爾包（上）

兩軍今季西甲周一場表現

卡迪斯

日期 戰果(半場)

04/01/2021 客和華倫西亞1:1(0:0)

14/12/2020 客負切爾達0:4(0:4)

畢爾包

日期 戰果(半場)

25/01/2021 主勝基達菲5:1(1:1)

23/11/2020 主勝貝迪斯4:0(2:0)

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意甲中游球隊維羅納雖然近況一般，但在周一的聯賽迎戰榜末的帕爾馬，就算未必一定勝出，但起碼一定能取得入球，加上意甲周一場又入球偏多，今役不妨吼入球開「大」。（球賽編號：星期一5；now635、有線654及614台明日3:45am直播）

維羅納目前以30分處於意甲中游，近4場輸3場，但要留該3場輸波都是作客比賽，球隊今季主場其實表現不俗，在今季聯賽取得的25球當中，有16球都是主場取得的，今迎弱旅帕爾馬，不難取得入球。畢竟，維羅納近3次迎戰帕爾馬總入球全部在3球或以上，近4場主場聯賽的總入球亦在3球或以上，加上在今季的10場周一意甲聯賽中，亦有6場開「大」（中位數為2.5球）（見附表），相數據今役要跟入球「大」。

帕爾馬至今僅取得13分於下游深受降班威脅，表現令人失望。球隊近10場輸9場，而且全部有失球兼當中有8場失2球或以上，後防漏洞甚多，今役又要作客，料難改善多失的問題。

入球大細

星期一5 維羅納大[2.5]（2.02）

今場數字密碼

3 維羅納近3次迎戰帕爾馬總入球全部在3球或以上

4 維羅納近4場主場聯賽總入球都在3球或以上

6 意甲今季共上演10場周一場，其中6場總入球在3球或以上

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荷乙阿積士青年隊今季演出令人失望，在周一聯賽迎戰包尾的多德勒支時，亦不敢輕言穩勝。不過，由於阿青隊踢法主動，而多德勒支後防亦漏洞多，今役可吼總入球[3球]及[4球]。（球賽編號：星期一X；明日1:45am開賽）

阿積士一向是歐洲球壇兵工廠，為球壇注入新血，不過，今季未知是否提升得太多新人晉一隊，令青年隊在乙組的表現大起大落，一定飄忽，目前在中游位置，與榜首球隊已有超過30分距離。周一聯賽就算迎戰包尾的多德勒支，阿青隊亦未必一定可以大勝。阿青隊始終有一定的入球能力，主力如前鋒波貝比等把握力強，故今季聯賽出現最多的總入球分別是[3球]佔7場、[4球]佔6場，而球隊近仗亦常出現這兩個總入球球數（見附表），今役亦不妨再追。

多德勒支目前以12分包尾，近7場6負，加上球隊今季聯賽作客只得1勝10負，近3場作客就有一場開[3球]，一場開[4球]，球迷宜備忘。

荷乙

阿積士青年隊 對 多德勒支

總入球

星期一1阿積士青年隊[3球]、[4球]（球賽編號及賠率待定）

阿積士青年隊近仗聯賽多開3、4球

日期 戰果(半場) 總入球

30/01/2021 客勝燕豪芬青年隊2:1(1:0) 3

26/01/2021 主負伊高斯0:2(0:0) 2

19/01/2021 客勝烏德勒支青年隊2:1(2:0) 3

09/01/2021 主和靴蒙特2:2(2:2) 4

06/01/2021 客負奧斯0:1(0:1) 1

22/12/2020 主負泰斯達1:2(1:0) 3

12/12/2020 客和迪加史卓普2:2(1:2) 4

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