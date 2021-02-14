要數近年最有「童話」味道的球隊，或許大部份人都會想起大埔。第一支丙組（地區）聯賽球隊升上甲組，又當過「升降機」、首奪港超聯後星散降班，一切高低起伏的經歷，原來源於一個沉重決定。領軍衝上港甲的教練何英毅與球員黃文傑，大談20年前的大埔「飲酒培養默契」；轉任教練的陳旭智則希望球隊在甲組重新出發。

記者/攝影：禤家民、曾雁平

大埔2006年升上甲組（當時頂級聯賽）的故事，大家應耳熟能詳，升班背後，其實大埔在乙組一度瀕臨降班。2002年足總成立的丙組（地區）聯賽，陳平、溫官球等大埔地區人士找來區內一班年輕人成軍，包括溫的小舅黃文傑，他說：「我姐夫在我們小時已帶我們四出比賽。有些踢過甲組青年軍，像呂志興，都是街坊。」當時陣中的街坊，還有港足首席射手陳肇麒，「他是一個球友的弟弟，年紀比我們小，但很出眾。」

大埔在首季丙組（地區）聯賽名次四強不敵丙組（甲）冠軍聖約瑟，聖約瑟與東昇及香港08最終都升班，大埔最後也借用了聖約瑟會籍「升班」，03/04球季以大埔聖約瑟之名踢乙組，至於留在丙組的大埔隊，由陳平在沙頭角找來另一班球員成軍，並找來何英毅任教練。

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兩隊變一隊保乙組席位

何英毅21歲加入愉園預備組，94/95球季曾踢甲組，但踢了1季就以24歲之齡掛靴。此前何英毅沒有執教經驗，但在愉園時期於梁帥榮及盧國華身上學習不少，「我不覺得自己是甚麼教練，只是好喜歡踢足球，全憑踢預備組時帥榮哥和盧國華教我的東西，將經驗帶給年輕人。」

03/04球季，大埔聖約瑟首戰乙組，一眾小將有點吃力，最終20戰得21分，幸該季有20戰全敗的東昇墊底，得以留級。同季，沙頭角幫為大埔贏得丙組（地區）冠軍，丙組名次賽再連挫德高朋友及葵青，升上乙組。

翌季大埔與大埔聖約瑟同戰乙組，約半季後，兩隊都陷降班漩渦。球會作出決定，兩隊重組，力保一隊護級，黃文傑憶起當時情況，有點像電視劇，「當時燒烤時談，誰去大埔，誰去聖約瑟，全部都有諮詢球員。」最後，「主力隊」大埔於12隊中排第9護級成功；大埔聖約瑟敬陪末席，高層亦決定歸還會籍。

重組後的大埔續戰乙組，當季第四輪對東方，何英毅認為是相當關鍵一仗，「那場很有趣，在沙田運動場，落後0:2，突然風雨交加腰斬，之後就一直好順利。」當時大埔對手只有港會，首循環在主場廣福以1:2落敗，球員在次循環作客前決心很大，早1、2個禮拜已經全隊去石澳跑沙灘，結果全華班的大埔作客以0:0賽和有基保在陣的港會。

征戰甲組第三季即捧盃

大埔幫與沙頭角幫很快就培養出默契，黃文傑笑言與喝酒有關，「我們很談得來，經常比賽前一晚去喝酒。」何英毅也是首次聽到這事，黃文傑續說：「喝到天光，要大家打電話叫他們起床、醉着乘車出去。」看到這兒，或者有球迷心想「難怪香港足球咁垃圾」？但他們當時是業餘球員，只是他們的Sunday League由足總主辦、升班可以踢職業而已。黃文傑續說：「可能本身不熟，踢球默契有機會是在喝酒時建立。」何英毅笑言：「騙了我也不錯，尚算齊心。」重組後大埔威力大增，結果以乙組亞軍身份取得升班資格。

升班首球季，黃文傑決定全職踢球，何英毅則放不下正職，「我和陳生都覺得，找個全職教練，對球隊較好。」所以就找來陳曉明，升甲組初期以雙教練形式，結果，在大埔運動場上演史上首場職業足球賽，和富大埔以2:3僅負南華後，何英毅就功成身退。至於黃文傑，征戰甲組一季後，也選擇了離開。黃文傑也成了何英毅的遺憾，他說：「可能他的經歷都有點像我，我亦覺得他可以更上一層樓。可惜香港足球支援不多，所以要為生活而作出抉擇。」

接下來的故事，由陳旭智接力。

首季踢甲組，僅負流浪後，再大敗予傑志及聯華，特別作客聯華一仗，陳旭智體驗到與甲組的差距：「連半場都過不了。」加入祖爾及祖利亞後，表現大改善，一季後打入足總盃決賽，08/09球季成功捧走足總盃，李威廉成為當季香港足球先生。大埔在12/13球季更贏得銀牌冠軍，只是同一季在「大審判日」竟成為最後輸家，宣佈降班。

陳旭智說，之後一季大埔很有決心，要組強隊再爭升班。當季在乙組，另一經典場面出現，球季最後一場對黃大仙爭升班，「廣福場爆滿，最後爭到升班，像意甲一樣，球迷衝入球場慶祝，相擁而哭。」大埔出戰14/15球季首季港超聯，但又護失敗，慘成「升降機」。

歷盡高低傳承大埔精神

這次降落甲組，陳旭智坦言「團火熄熄地」，但大埔又贏甲組冠軍，16/17球季重返港超聯，由李志堅擔任主教練。之後，就是18/19球季贏港超聯的故事了。奪冠時已轉任助教的陳旭智說：「地區隊2002年成立，做到第一支地區隊聯賽冠軍是榮譽，可惜無以為繼。」欠薪、贊助商退出、自降甲組，陳旭智沒有直接說出這三件事，但以「球圈不時發生嘅事」來形容。今季大埔降落甲組，陳旭智轉為主教練，希望可與大埔重新出發，只是疫情下甲組聯賽有機會被腰斬。

何英毅從未居於大埔，但因足球而與此地有濃厚感情，「當年球隊裏面，每個人、每個名字我都仍然記得。我沒付出過多大力量，但他們奪標時能分享到喜悅已好開心。」黃文傑創立了球隊「大埔傳奇」，讓一眾十多年前的升班功臣聚首，閒時踢踢衞生波。大埔當年升班的故事，常以「足可圓夢」來形容，何英毅希望今日有另一種演譯──「足可傳承」，「足球要傳承下去，我希望陳旭智或呂志興等，由大埔區隊踢到今日做教練，將大埔隊傳承下去，希望再次看見他們在港超拿更多冠軍。」