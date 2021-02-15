早前才因阿基里斯腱酸痛，缺陣湖人兩場常規賽的球星安東尼戴維斯（Anthony Davis、AD），上周五才復出協助球隊擊敗灰熊，令湖人連勝走勢增加至7場。不料周日AD復出第二擊迎戰金塊，在第二節時再次觸傷舊患被逼退下火線，結果湖人失去了這名主力下，雖然「大帝」勒邦占士（LeBron James）全場貢獻22分、9次助攻及10次籃板的準「三雙」，但湖人最終仍以105:122不敵金塊，7連勝走勢結終。

事發於第二節末段，AD打算運球推進鏟入籃底時，與金塊中鋒祖傑（Nikola Jokic）發生碰撞，AD射完兩記罰球後，於第二節還餘2分36秒時退下火線，慢慢一步一步的步回更衣室，ESPN記者Adrian Wojnarowski發帖稱，AD再次觸傷右腿阿基里斯腱兼且有些腫脹，將會在周一接受磁力共振（MRI）掃描。

AD離場前上陣了14分鐘，獲得15分、4個籃板及1次助攻。結果半場時落後61:73的湖人，失去AD後形勢持續轉差，金塊在全場攻入最高25分的謝美梅禮（Jamal Murray）帶領下，將比數越拉越開，比賽末段勒邦占士甚至未有落場，最終湖人以105:122不敵金塊，7連勝走勢結終。

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