阿仙奴周日於主場以4:2擊敗列斯聯，在比賽中連中三元的奧巴美揚賽後感謝阿仙奴幫助他渡過了一個「困難時期」。並表示「戴帽」對他意義重大。今次奧巴美揚首度在英超連中三元，他亦成為了英超史上在情人節「戴帽」的第三人，之前兩人是1994年對利物浦之役的拿鐵斯，以及1998年對錫周三的奧雲。

31歲的加蓬球星奧巴美揚，1月尾因為母親抱恙而錯過了兩場比賽，他在周日賽後對Sky Sports說︰「所有人都給了我、我母親及家人很多的愛，我要向球會所有人和球迷說感謝。」

周日的比賽，奧巴美揚在13分鐘打開紀錄，41分鐘則射入12碼助槍手領先2:0。比利連完半場前將比數改寫為3:0，而奧巴美揚則在換邊後2分鐘再度破網，將比數改寫為4:0，最終槍手亦以4:2順利報捷。

差不多一個月以首度正選上陣的隊長奧巴美揚，今場表現證明了他在這家北倫敦球會的價值。自他上一他被列為正選的比賽後，槍手已經在英格蘭足總盃出局，在聯賽4戰只取得4分。奧巴周日賽後表示︰「那帽子戲法對我意義重大。我是一直很努力的人，嘗試盡我所能，首先是為我的家人然後是球隊。這是我的艱難時刻，但現在是時候重拾笑容，再次入球和贏比賽。」

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