4號種籽梅韋迪夫周一只花了89分鐘便直落三盤輕取世界排名192的美國球手麥當奴，生涯首次打入澳洲網球公開賽8強，連勝戰績改寫至18場的這名俄羅斯好手，8強對手是周一稍後俄羅斯球手魯布列夫對挪威球手魯特的勝方。

梅韋迪夫是2019年美國公開賽男單亞軍，去年亦打入了美網4強，雖然過去兩年他在澳網第4圈出局，但今年終於有突破，今戰全場只有15次無壓力下犯錯，輕鬆擊麥當奴而取得8強一席位。

25歲的梅韋迪夫在第一節比賽中，兩度打破對手發球局後領先4:1，而在梅韋迪夫領先局數5:1下，麥當奴負隅頑抗並於第八局打破梅韋迪夫發球局，局數造至3:5，但未能阻止梅韋迪夫以6:4先下一城。麥當奴第二盤先贏一個發球局，但佔據底線優勢的梅韋夫兩度破發連贏五局，以6:2輕鬆勝出第二盤後再贏一盤6:3，向爭取成為自2005年澳網冠軍沙芬後，首位奪取大滿貫男單冠軍的俄羅斯球手邁進。

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