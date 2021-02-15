熱刺領隊摩連奴近年成為違約金獵人，離開車路士及曼聯時都收獲一大筆賠償，最近熱刺戰績不佳，目前已下滑至英超第9位，隨時無法取得來屆歐聯甚歐霸資格，摩連奴的壓力越來越大。不過英國傳媒報道，摩連奴的合約中沒有解約條款，一旦熱刺因戰績不佳要辭退摩連奴，恐又要向他賠償一大筆違約金。

2019年11月，摩連奴以前熱刺領隊普捷天奴兩倍的1,500萬鎊（約1.6億港元）年薪，成為熱刺的領隊，雙方並簽約至2023年夏天結束，合約中卻沒有任何提前終止合約的條款。

然而隨著熱刺聯賽戰績不斷下滑，領隊摩連奴受到的壓力將越來越大，然而由於雙方沒有訂立解約金的關係，一旦今季熱刺戰績再差，熱刺希望提前終止合約，則需要向摩連奴賠償餘下兩年多的年薪，或要與摩連奴商談解約的賠率。

故英媒預計，熱刺將不會在現階段突然辭退摩連奴，目前球隊更已晉身英聯盃決賽及歐霸盃32強，如摩連奴能為熱刺贏得近13年來首個錦標，相信聯賽戰績再差亦能保住帥位。

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