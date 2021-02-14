周一英超，車路士主場鬥紐卡素，藍戰士自新領隊杜曹上任後在五場賽事保持不敗，錄得4勝1和佳績，球隊士氣高昂；反觀作客的「喜鵲」上仗雖險勝修咸頓，但球隊傷兵滿營，削減戰力，今仗車仔主場出擊，讓球半/兩球照撐上盤。

文：港生

車路士自杜曹在1月底上任，除了首戰賽和狼隊外，其後四戰全戰，上周三球隊在英足盃面對英冠的班士利，靠譚美阿巴謙於下半場一箭定江山小勝對手晉級。雖然杜曹在這仗作出部份輪換，但事實上球隊在場上的表現平平，正選上陣的薛耶治更多次失去控球權，下半場早段就被換走，賽後杜曹亦指球隊表現不夠勇氣，也缺乏節奏，表示球隊可以做得更好，可見這位德國領隊對球隊的要求非常高。

近5仗僅失1球

上仗杜曹收起了艾斯派古達、佐真奴費路、高華錫和美臣蒙特四位主力，預計四位今仗都會回歸正選，迪姆華拿上仗因肌肉問題缺陣，但他已經傷癒可復出，此子在同鄉杜曹的帶領下信心逐步回升，對球隊及球員自身亦是雙贏。後防方面，老大哥堤亞高施華繼續因傷缺陣，但近兩仗代替他的安達斯基斯坦臣表現不俗，加上仍有葛特蘇馬供杜曹選擇，相信對球隊後防影響不大。加上球隊在杜曹領軍下，5場有4場保持不失，當中更只失一球，相信紐卡素要射破車路士的大門亦不是易事。

紐卡素傷兵滿營

另邊廂，紐卡素上仗聯賽雖然以3:2擊敗修咸頓，但這場勝仗代價非常大，共傷了三名球員，令查維文基路、中堅法比安舒哈和球隊的首席射手哥林威爾遜今仗都因傷缺陣，加上球隊的愛爾蘭中場軒迪克上仗亦因2黃1紅今仗要停賽，傷兵滿營下令球隊排兵佈陣亦有難度。在射手哥林威爾遜的缺陣下，相信球隊會更加依賴法國翼鋒辛特麥斯明，亦令球隊的進攻變得更加單調，有利車路士作針對性的防守佈署（見另文）。

喜鵲的作客表現亦欠佳，近8輪作客輸足6場，球隊作客鬥車路士可謂一勝難求，紐卡素近六次造訪史丹福橋全敗，雖然當中只有2次輸3球或以上，但考慮到今仗喜鵲陣容不整，隨時大敗給氣勢如虹的車路士，敲上盤。