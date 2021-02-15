曼聯的法國球星安東尼馬迪爾，周日在球隊作客僅以1:1逼和西布朗後再成為種族歧視對象，在社交平台上受到攻擊。

曼聯今仗開賽2分鐘已經失守，44分鐘由般奴費南迪斯扳平。今場正選為曼聯披甲的馬迪爾，則於比賽了66分鐘後被調離場，由格連活特入替。紅魔最終以1:1逼和在英超排在尾二的西布朗，而在賽後，不少網民到馬迪爾的Instagram帖文的照片留下侮辱訊息和符號，部份並用上了種族歧視的字眼，亦有人叫他滾回摩納哥或表示曼聯不需要他。

今次並不是馬迪爾第一次在網上遭到種族歧視。1月27日曼聯不敵榜尾錫菲聯後，有網分別到馬迪爾的Instagram和隊友杜安薛比Twitter留下歧視言論和符號。

上周末，曼聯與曼城、利物浦和愛華頓就發表了聯合聲明，就越來越多球員如曼聯的拉舒福特及修咸頓小將贊基域斯等在網上遭受種族歧視作出譴責。Instagram回應指會採取包括移除賬戶等更嚴厲處分，以防止平台上出現侮辱訊息。

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