周一英超紐卡素作客對車路士時，球隊首席射手哥林威爾遜因傷肯定缺陣。令領隊布魯士頭痛是，隊中其餘3名前鋒今季英超僅各入1球，當中又以祖連頓最令人失望，至今在聯賽上陣1,098分鐘才得1球進賬。究竟要派誰人代替哥林威爾遜，實是難題。

紐卡素今季聯賽僅入25球，當中10球由哥林威爾遜攻入，佔全隊入球四成，而且他更有五個助攻。可惜這位英格蘭國腳在上仗勝修咸頓時受傷，並要養傷至4月。但喜鵲其他前鋒卻難擔起重任，祖連頓、杜韋加爾和安祖卡路爾3人聯賽至今只各入1球，實在難靠。

如無意外的話，布魯士會以上場入替哥林威爾遜的祖連頓在今場任正選。這位在2019年以破球會轉會費紀錄4,000萬鎊（約4億港元）加盟的巴西前鋒，至今表現令人失望，上季踢足38場英超僅入2球，於今季只曾在去年11月作客擊敗水晶宮一役建功。

其餘兩名鋒將杜韋加爾和安祖卡路爾亦難被委以重任，布魯士也不點名希望祖連頓，能擔起代替威爾遜的重任。他說：「不幸的是，我們要面對另一次主將受傷的問題，只希望有人可挺身而出。其實我們隊中，是有球員具能力填補空缺。當然我知道要取代威爾遜並不容易，但我們是有能力的，也希望取代威爾遜位置的球員，能在球隊需要時交出好表現。」

文：吹雪