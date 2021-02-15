前RB萊比錫教練、曾協助杜曹等德國籍教練成長的蘭歷克，現時為紅牛集團體育及發展部主管，這位62歲的德國球壇的頂級教練接受《泰晤士報》訪問時稱，上月英超球會車路士辭退領隊林柏特後，曾經派人接觸過他，但他因為不想當「臨時工」而拒絕了。

蘭歷克表示曾經與車路士總監瑪蓮娜，以及車路士技術顧問施治進行過會談，誠邀他接任車路士主帥一職，卻只獲得直至今個球季結束的合約。最終蘭歷克向車路士表示：「我很高興前來踢你們工作，但我不能只做4個月，我不是一名臨時領隊。」

結果車路士最終任命了杜曹成為領隊簽約18個月，蘭歷克表示：「杜曹是通過我才成為一名教練，他是我以往在烏爾姆的球員，因為膝傷結束了球員生涯，後來我給他擔任U15教練的工作，他甚至沒想過成為工作，而是在史特加的酒吧中工作。」

「如果你看到現時的車路士，你會看到他們在有球在腳或無球在腳時，都會有明確的計劃，足見杜曹已非常精通足球戰術。任命他是最好的解決方案，我只能祝福杜曹與車路士的選擇。」

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