網隊周日宣佈，杜蘭特（Kevin Durant）因為左腿筋拉傷，將會至少缺席兩場NBA常規賽。網隊方面表示，KD的傷勢輕微，但因他會缺席周一對帝王以及周二對太陽兩場以接受治理。不過，網隊在官網的聲明中並未提到杜蘭特是何時及如何受傷。

杜蘭特於2月5日因接觸過武漢肺炎確診者被強行帶離場隔離，完成六天隔離後缺席三場比賽後剛於上周六復出，在作客舊東家勇士的比賽上陣33分鐘攻入20分，帶領網隊以134:117輕取勇士。KD今季已兩度因為是武漢肺炎確診者的密切接觸者，需要隔離及缺席比賽。上一次是今年1月，他因為同樣理由亦錯過了三場比賽。

自夏登（James Harden）1月中被火箭交易至網隊後，KD、夏登與K艾榮（Kyrie Irving）組成的「三巨頭」只曾在七場比賽同場上陣。

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