意甲AC米蘭今季由英超曼聯借用葡萄牙後衞達洛治一年，更有傳在借用期滿後可優先購下他。不過達洛治在上周六AC米蘭0:2敗給史柏斯亞時演出令人失望成為輸波罪人，賽後即傳出AC米蘭季後不會留用他。

今年21歲的達洛治2018年由前領隊摩連奴一手引入曼聯並簽約5年，但自蘇斯克查上任後隨即被打入冷宮，並在今季外借予AC米蘭。不過達洛治在AC米蘭也未獲重用，至今各項賽事只曾上陣17場，而在意甲更只有五場擔任正選。

上周六AC米蘭作客對史柏斯亞，達洛治罕有任正選，怎知球隊卻敗陣而回。當地傳媒就以「災難」和「恐怖」等來形容其演出，認為他應為敗陣負責，賽後評分10分滿分更只得不合格的4分。消息指經此一役後，AC米蘭應不會留下這位右閘，並會在季後將他送回曼聯。

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