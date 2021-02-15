澳洲網球公開賽周一繼續爆冷，5號種籽施維杜蓮娜在第4圈打足三盤後以1:2受挫美國的比古拉，無緣晉身8強，後者則是首次打入大滿貫半準決賽。

現年26歲的比古拉是非種籽球手，在今屆澳網狀態甚佳，首圈便淘汰了前世界「一姐」、女單12號種籽艾莎倫卡，之後兩圈比賽只失了四局，周一面對烏克蘭好手施維杜蓮娜以6:4、3:6和6:3再過一關，第二次出戰澳網便躋身8強。

今次是世界排名61的比古拉首次戰勝世界排名前10球手，而她在8強的對手將是克羅地亞的維琪或美國的比迪。

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