愛華頓在周日英超主場0:2不敵護級分子富咸，近四場英超主場不勝且是第三度落敗，錯失在積分上追平排第四同市死敵利物浦的機會。領隊安察洛堤對第50場執教愛華頓以落敗收場自然感到失望，更透露球員經上周中足總盃要踢至加時才跟熱刺分勝負後，已經筋疲力盡。

安察洛堤賽後說：「我們面對困難時無法處理，特別是當富咸球員不斷壓逼時，球隊中堅根本無法應付。但球員在上周中足總盃比賽了兩小時，已經筋疲力盡。球隊今場表現確未夠好，我們知道這是場硬仗，也知道比賽的重要性，可惜球隊無法表現如我們預期的水準。」

相反富咸則是歷史性第一次作客愛華頓贏波。除了從未作客擊敗愛華頓外，該隊由1961年起，在頂級聯賽作客愛華頓的成績是0勝22敗，周日終於首次獲勝。領隊柏加賽後說：「這場勝利令球隊士氣大振，全取三分也是實至名歸。」

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