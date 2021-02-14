英超護級分子富咸周日憑祖殊馬查首次正選上陣即梅開二度，爆冷以2:0擊敗愛華頓，結束12場不勝走勢，並取得在聯賽作客葛迪遜公園球場28次以來的首場勝仗。有首席射手卡維特利雲缺陣的愛華頓，近四場英超主場不勝且是第三度落敗，錯失在積分上追平排第四利物浦的機會。

在聯賽榜排第18的富咸今戰上半場形勢佔優但屢次失機，其中，卜比列特曾經射門中柱，夏里遜列特的遠射亦未能命中，愛華頓亦有史密斯高文遠射中柱，兩隊完半場互交白卷。不過，由波爾多借用的祖殊馬查於48分鐘接應奧拉艾拿傳中於門前射入，首次為富咸正選披甲便有入球進賬，協助球隊領先愛華頓1:0。22歲零49日的祖殊馬查亦成為了首次在英超為富咸正選上陣便取得入球的第二最年輕球員，僅次於2004年4月對布力般流浪的哥連斯約翰（18歲零178日）。

65分鐘，夏里遜列特射門中柱，祖殊馬查在門前補射得手，富咸領先2:0。上半場沒有一次射門中龍的愛華頓，在落後0:2後有基菲爾施古臣及米克堅尼，今場7射僅2次中目標，祖舒亞京治於78分鐘雖曾破網，但因越位在先而入球無效，愛華頓最終以0:2受挫富咸，自1961年3月以來聯賽主場對富咸22連勝結束。富咸之前在聯賽作客愛華頓27場戰績為23勝4和。

愛華頓在主場輸波後，22戰得37分續居聯賽榜第七位，少賽兩場下落後第四位的利物浦3分，富咸23戰得18分繼續排第18，與第17位的紐卡素距離7分。

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