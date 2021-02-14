網隊前鋒杜蘭特（Kevin Durant）早前因接觸過武漢肺炎確診者，被強行帶離球場檢疫。完成六天隔離後，KD終於在上周六復出攻入20分，領軍作客以134:117輕取勇士。今場亦是他自2019年夏天離隊後，首次在勇士的新主場作賽。

為了向這位2017及2018年奪冠功臣表示謝意，勇士在第一節的暫停時間，特別播放一段向KD致敬的影片。KD賽後也表示，永遠都忘不了效力勇士的時光。網隊教練尼殊（Steve Nash）開賽前亦表示，今仗對杜蘭特別具意義。他說：「杜蘭特最後一次在勇士主場比賽，已經差不多是兩年前的事。雖然沒有觀眾入場，但我認為這對他來說，仍然別具意義。」

杜蘭特在2019年總決賽第5回合阿基里斯腱斷裂後，於休季期間轉投網隊，並用了整整一季養傷，所以今仗才是他首次倒戈回到勇士主場作賽。他全場上陣33分鐘，得到20分、5個籃板球及6次助攻。

勇士方面，史堤芬居里（Stephen Curry）攻入全場最高的27分，域堅斯（Andrew Wiggins）和奧比（Kelly Oubre Jr.）也分別有17分進賬。不過勇士今場在三分線外34投只有9中，命中率僅26.5%，相反網隊39投16中，命中率達41%，成為勝負分野。

文：童健