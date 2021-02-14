周日情人節兼初三赤口，英超曼聯作客對西布朗，最終雙方打成1:1平手，紅魔痛失兩分，球隊近6場賽事只贏得1場，陷入低潮。

曼聯今仗開局明顯比對手慢，對方甫開賽決心就相當大，結果在1分20多秒就由冬季加盟的前鋒麥巴耶戴亞尼頂成1:0，可算是球隊慢入局的代價。未知是否受到英足盃加時的影響，整隊曼聯的速率都較慢，令上半場的組織和傳送上都出現小失誤，亦令曼聯面對西布朗的鐵桶陣未有太多的辦法，

不過，曼聯今季兩位表現最好的球員般奴費南迪斯（B費）和勞基梳爾的合作，梳爾傳中給B費左腳妙射，半場前就追成1:1。本以為有整個下半場的時間讓曼聯追，理應會再次吹響反勝的號角，但最級未能成事 ，筆者認為這與安東尼馬迪爾和拉舒福特的發揮不佳有關。

今仗蘇斯克查派馬迪爾出任左翼，令拉舒福特要遷就他打右翼，不過馬迪爾今仗表現隱形，梳爾在左路的身影和貢獻比這位法國前鋒還要多；至於福仔近期在比賽已經不順，幾場賽事的埋門決定已經在水準以下，今仗還被迫打右翼，進一步局限他的發揮。雖然他在格連活特入替後，踢回左翼，但大家有看他74分鐘「少林足球」式的盤扭失敗，都可以知道他不在最佳狀態。加上球隊只多用傳中製造攻勢，未有充分運用卡雲尼和般奴費南迪斯在禁區前後的拉扯，亦是今仗曼聯未能反勝的原因。

雖然曼聯陷入小低潮，但起碼看到球員的精神面貌依然有火，就像完上半場球證吹停賽事，令曼聯失去一次反擊機會，多名球員向球證投訴，表示他們依然希望贏得比賽。雖然球隊聯賽兩場接連失分，但起碼目前仍排在聯賽榜第二位，雖然曼聯周中亦要馬不停蹄地應付歐霸的賽事，但希望球員可以盡快調整狀態和心態，改善比賽發揮。

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