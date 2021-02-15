英格蘭領隊修夫基於上周六，入場觀看了李斯特城3:1擊敗利物浦的英超賽事，看著前英軍前鋒占華美迪多次衝擊紅軍防線，更射入一球帶領李城全取三分。

雖然華迪早於18年已經宣佈退出國家隊，讓其他年青球員上位，不過今季20場英超已經攻入12球的華迪，就算34歲仍然狀態很好。英國《每日郵報》報稱，修夫基仍一直與華迪保持聯繫，並對華迪的表現感到高興，整場比賽都甚具影響力，持久的威脅力令修夫基對他印象深刻。

報道續指，以華迪今季這麼好的狀態，如果修夫基不召回華迪征戰今夏歐國盃決賽周，將是難以想像的事情。不過已闊別英軍3年的華迪，會否願意犧牲今夏的假期，回到三獅軍團當隊長哈利卡尼的後備，且看修夫基的游說功力了。

射入咗一球帶領球隊贏波。雖然華迪18年已經宣佈退出國家隊，畀其他後生仔上位，不過今季20場英超已經入咗12球嘅華迪，就算34歲仍然狀態好好，英國《每日郵報》仲話修夫基一直有同華迪保持聯繫，以華迪咁好嘅狀態唔選返佢入英軍踢夏天嘅歐國盃，真係講唔過去，不過華迪聽唔聽修夫基電話，又係另一回事喇！

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