歷經13年風雨的「飆風玫瑰」戴歷路斯（Derrick Rose）重返紐約人，與恩師泰保杜（Tom Thibodeau）再一次重聚，成了上星期NBA熱門新聞。今年已經32歲的路斯，經過傷患打擊和幾年浪人生涯，當然早不再是從前呼風喚雨的巨星，但是昔日威名和支持者猶在，還是得到許多關注。

今季紐約人在新管理層和教練團改革下，沒有重複過去「追星」的錯誤，從根本處「砍掉重練」，打了三分一季後已見成績，上升到東岸中游，防守表現更尤其出色。路斯是這季首個交易來的顯赫名將，但代價不大（只付出一個用不着的D史密夫（Dennis Smith Jr.），另加一個次輪新秀簽，就從陷於谷底的活塞隊換來），不會影響之後的發展，但卻即時讓這支極年輕球隊多了一個具有「江湖地位」、重要時刻可作精神支柱的老大哥，可說相當划算。另一方面，紐約今季最大的驚喜收穫，是僅以第25籤就選到潛質甚高的新秀卡其利（Immanuel Quickley），正是速度型攻擊後衞，路斯到來肯定能起到培育教導後進的作用。

實際戰力補助方面，路斯久在泰保杜門下，要迅速融入防守體系應該沒有難度。目前紐約的問題是守強攻弱，尤其進攻節奏不快，從路斯到來打了三場球賽觀察，已經看到他的速度對球隊的助益，其中一個明顯受惠者是仍在熟習球賽的新秀托賓（Obi Toppin），節奏加快令他得到較多空間操作，打得比先前自在，長遠來說有助他提升信心。

商業層面上，這位史上最年輕MVP依然有他的「星力」，對目前欠缺明星的紐約人可加強叫座與宣傳；至於對路斯本人，今年轉來紐約至少有希望打季後賽，情況遠勝過留在底特律的泥沼，浪費已經餘下不多的職業歲月。因此從各個角度評估，路斯這次重回紐約，目前看都是有利無害。

喬靖夫

小說家+武道狂+籃球迷

周一見報