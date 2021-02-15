世界排名61的美國球手比古拉周一在澳洲網球公開賽以盤數2:1淘汰了5號種籽施維杜蓮娜，第一次晉身大滿貫8強，將與另一美國球手比迪在強「內訌」。26歲的比古拉賽後表示，自己能夠首次戰勝世界排名前10的球手，是受到父親任班主的球隊水牛城比爾在NFL季後賽的表現所激勵。

比古拉的雙親是兩支職業運動隊伍NFL的水牛城比爾及NHL的水牛城軍刀班主，父親泰利（Terry Pegula）是人億萬富豪，根據《福布斯》的最新資料，靠天然氣賺錢的泰利身家多達51億美元（約395億港元），其中，他於2004年是擊敗了特朗普和搖滾樂明星Jon Bon Jovi，成功收購NFL球隊比爾。上月，比爾打入了NFL美聯冠軍賽，但不敵堪薩斯城酋長而無緣超級碗，酋長最終亦在超級碗敗給坦帕灣海盜。

比古拉談到水牛城比爾時表示︰「這絕對是一些我想嘗試帶一點到我的比賽的東西，甚至是看着球隊獲得勇氣、那競爭態度、那種思維方式。我認為看他們比賽很吸引，我最近的表現某程上是導入了那能量。」

比古拉說父母是最支持她的粉絲，周一在第4圈擊敗施維杜蓮娜後，比古拉在場邊電視攝影機上寫上「Hi mom and dad」跟他們打招呼。比古拉說︰「他們顯然是我一生中最主要的支援，他們總是最先向我發訊息，觀看我所有的比賽。不止是我父母，我的兄弟和姊妹亦一樣。」

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