周日西甲皇家馬德里主場以2:0擊敗華倫西亞的比賽中，卻傷癒復出的右閘丹尼爾卡華積難得擔正，但僅打27分鐘因傷被迫退下火線。賽後皇馬確認卡華積右腳大腿肌肉受傷，而有西班牙傳媒就估計這位西班牙國腳隨時要缺陣兩個月，成為新一代「玻璃腳」。

上月尾開始，卡華積已因肌肉受傷缺陣對上四場西甲，令傷兵眾多的皇馬的兵源捉襟見肘。難得在歐聯淘汰賽開打前夕，卡華積成功回歸，令防線變得相對完整，然而戰至27分鐘卡華積在一次扣橫後不幸拉傷，需要退下火線，由同樣剛剛傷癒的盧卡斯華斯基斯後備入替。

今季卡華積屢屢受傷患困擾，早在去年10月已因膝蓋受傷缺席多達5場西甲以及3場歐聯分組賽，之後又因肌肉受傷缺席4場西甲、1場歐聯、1場西班盃，以及一場西班牙超級盃，至今各項賽事僅打12場，成為新一代的玻璃腳。而馬卡報更估計，今次卡華積的受傷並非小傷，隨時要休養長達兩個月，另一位右閘奧迪奧蘇拿現時又因大髀底肌肉受傷缺陣，下周對阿特蘭大的歐聯16強，施丹或要續用盧卡斯華斯基斯頂更出任右閘。

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