曼聯周日雖然只能以1:1逼和排在聯賽榜尾二位置的西布朗，但領隊蘇斯克查賽後強調該隊會繼續戰鬥，不會那麼早便放棄英超冠軍，不會讓曼城輕鬆。

曼聯周日和波後24戰得46分，憑較佳得失球力壓李斯特城而排在聯賽榜第二位，由哥迪奧拿領軍的曼城最近各項賽事已15連勝，少賽一場下領先7分高踞榜首。蘇斯克查對BBC Sport表示︰「我們只需要有動力和贏取比賽。曼城正處於很好狀態，我們和李斯特城必須戰鬥。」

蘇B說︰「我們不會讓他們（曼城）輕易贏到英超，我們很快便會與他們比賽。我們不會那麼快便放棄，我們不會。」不過蘇B亦表示自己對賽果感到失望︰「我們希望全取3分並挑戰排在我們之上的球隊。我們1分後便落後0:1，給了自己一個艱難的開局。」

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