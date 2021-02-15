盧卡古周日射入兩球及交出一次助攻，球會及國家隊入球總數達到300球里程碑，協助主場的國際米蘭以3:1輕取拉素，全取3分後超越AC米蘭而升上意甲榜首。

國際米蘭今場於22分鐘由盧卡古射入12碼而先拔頭籌。45分鐘，這名比利時國腳半窩利射入再建一功，助國際米蘭半場領先拉素2:0。盧卡古今季聯賽入球亦累積至16球，追平了在射手榜領先的祖雲達斯球星基斯坦奴朗拿度。

拉素在換邊後，由米連高域沙域在61分鐘主射罰球破網追成較接近的1:2，但僅3分鐘後，拿達路馬天尼斯便接應盧卡古助攻射入空門，為國際米蘭奠定3:1的勝局。

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