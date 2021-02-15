效力英冠史雲斯的中場迪漢達透露，早前球隊在足總盃被曼城淘汰後，遭人以網絡私訊的方式，用種族歧視的語言責罵。迪漢達向Facebook投訴後，對方得到的懲罰只是不能再向他發訊息。迪漢達批評，社交媒體不嚴懲用種族歧視言論罵人的人，只會令情況火上加油。

迪漢達為英國出生的混血兒，父親是英國出生的印度裔人士，母親則是英格蘭籍。出身自利物浦青年軍的他，2018年改投史雲斯後開始上位，至今已在聯賽上陣34場射入5球。作為少數在英格蘭職業聯賽作賽的英籍亞裔球員，他曾表示正因為面對種族歧視，令自己更努力比賽。

不過近日英格蘭球壇興起在網上欺凌辱罵黑人和有色人種球員的歪風，也終於燃燒到迪漢達身上。但當迪漢達向Facebook投訴時，Facebook表示只會暫停對方可再向迪漢達發訊息的功能，令他相當不滿。迪漢達指出這樣的懲罰根本不足夠，類似輕度譴責，只會令情況火上加油，而威爾斯警方已接手調查事件。

-----------------------------

貸款過新年 即送新春大利是

恭喜發財大家都發財！

邦民送您新春大利是！只要喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！