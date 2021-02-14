曼城在上周六英超憑根度簡梅開二度，加上洛迪卡斯簡迪射入12碼，以3:0大勝熱刺，報回首循環一敗之仇，並將連勝紀錄增至16場。踏入2021年後，根度簡已經在英超射入九球，成為歐洲五大聯賽中單計今年攻入最多聯賽入球的球員，不過這位德國中場傷出，未知會否為藍月近期的強勁走勢帶來變數，但仍拋離周日僅和西布朗1:1、排第2位的曼聯7分。

文：薰爵

近期經常擺出無鋒陣的曼城今仗還原基本步，擺出三前鋒陣式，由史達寧和菲爾科頓支援中鋒加比爾捷西斯。雙方開賽早段互有攻守，哈利卡尼在13分鐘主射罰球中柱，10分鐘後曼城就有根度簡在禁區內被賀積查治踢跌，球證直指12碼，藍月由洛迪卡斯簡迪主射入網先開紀錄。

梅開二度後拉傷鼠蹊

換邊後曼城繼續獲得較多攻勢，根度簡50分鐘在禁區內接應史達寧的短傳後快射，熱刺門將洛里斯未能及時作出反應撲救，曼城領先至2:0。到66分鐘，曼城門將艾達臣摩拉斯於後場大腳送前，接應的根度簡在12碼點位置擺脫達雲臣山齊士後，起左腳射遠柱入網，主隊遙遙領先3:0。不過這位德國中場在69分鐘就因為拉傷鼠蹊肌肉，被迫退下火線。熱刺翼鋒加里夫巴利在80分鐘於禁區頂以1過3後施射，可惜欠角度被艾達臣飛身擋出 ，未能為熱刺破蛋，曼城最終維持3:0完場。

今年入九球多過美斯

根度簡近況大勇，今季在英超上陣18次已經射入11球，而單計2021年的話更已經射入9個聯賽入球，比衞冕的利物浦在今年聯賽全隊累積才取得的八球更多。事實上，在英超共有14支球隊在2021年的入球，都比根度簡一人所攻入為少。這位30歲中場亦成為了歐洲五大聯賽今年最多產射手，比美斯、蘇亞雷斯和羅拔利雲度夫斯基等星級前鋒入球更多。

曼城領隊哥迪奧拿賽後亦點名大讚根度簡近期表現：「我已經說過很多次，根度簡可以成為一位中鋒或者影子前鋒。過去兩季他因為要頂替費蘭甸奴的位置，所以未有太多入球機會，但近期他獲得更多上前助攻的機會，亦顯示了他出色的射門觸覺。」不過根度簡今仗傷出，哥迪奧拿就表示仍未知道他能否趕及在下周三作客愛華頓的賽事上陣：「他告訴我肌肉繃緊，我們要等待醫療報告才可了解他的傷勢。」

曼聯周日作客西布朗，在開賽早段先失一球下，憑般奴費南迪斯（B費）的入球逼和對手1:1。西布朗開賽僅兩分鐘就由麥巴耶戴亞尼接應傳中近門頂入，曼聯及後圍攻下，完半場前由B費在12碼點位置接應左路傳中「窩利」破網。雖然曼聯下半場繼續圍攻，惟始終未能再入一球，最終維持1:1完場。