周日英超，阿仙奴主場鬥列斯聯，憑復任正選的奧巴美揚上演英超首個帽子戲法，加上比利連的入球，主場以4:2大勝對手，英超結束三場不勝重回勝軌，更反壓對手升上第10位。

阿仙奴今仗有射手奧巴美揚復任正選，皇馬借將馬田奧迪加特亦首次為阿仙奴擔正，與布卡約沙卡和伊美路維協助奧巴。開賽僅13分鐘，格列沙加傳給奧巴美揚，他帶入禁區後射近柱為球隊先開紀錄。

34分鐘，布卡約沙卡禁區內輕微被李安谷巴碰跌，球證本直指12碼，但查看VAR片段後撒回決定；6分鐘後，列斯聯門將梅斯利亞扭波失誤，更鏟跌沙卡，球證直指12碼，奧巴美揚主射中鵠領先到2:0。臨完半場前，丹尼施巴路斯交給禁區的比利連，後者窄角度破網，阿仙奴半場領先3:0。

換邊後，列斯聯一口氣連換兩人希望收復失地，但後備入替的希達哥斯達被後場被搶截後，伊美路維傳中給尾柱的奧巴美揚頂成4:0，是這位加蓬射手英超首個帽子戲法。

58分鐘，列斯聯角球機會，拉芬夏比洛尼開給中堅柏斯高史杜爾克飛頂破網，為球隊追成1:4；未有放棄的列斯69分鐘再有入球，泰拿羅拔斯左路傳地波給希達哥斯達，後者的撞射為球隊追成2:4，幸好阿仙奴最約仍能保住勝局，最終4:2擊敗對手，英超結束三場不勝重回勝軌，更反壓對手升上第10位。不過臨完場前，奧巴爭球後落地時受傷，需接受治理，但最終完成整場賽事。

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