周一澳網男、女單的八強悉數出爐，其中女單一姐東道主的芭迪於16強以2:0擊敗美國的羅潔絲，以一盤不失姿態打入八強。而兩大強敵「細威」莎蓮娜及大坂直美同樣位處下線，對芭迪而言絕對是絕佳機會殺入決賽，力爭成為43年來首位於澳網贏得冠軍的主場球手。

芭迪16強鬥世界排名第57位的羅潔絲，首盤戰至第四局這位賽事頭號種籽成功破發，只用29分鐘就以6:3贏得首盤。而第二盤芭迪兩度打破羅潔絲的發球局，雖然第8局只要成功保發就可以取勝，但被羅潔絲破發後出現小危機，不過第10局成功保發，而2:0擊敗對手晉級。

芭迪賽後對於連續三年打入澳網八強感到興奮，「能夠在本土作戰的感受非常好，喜歡這種可以和家人及朋友分享勝利的感覺。」同時間，打入決賽前芭迪可以避開今屆狀態不俗的「細威」以及大坂直美，打入決賽機會大增，更有可能成為1978以來首位主場贏得冠軍的澳洲人。

澳網男、女單八強對賽

上線

(1)祖高域/塞爾維亞 vs (6)施華利夫/德國

(18)狄美托夫/保加利亞 vs 卡拉斯夫/俄羅斯

下線

(2)拿度/西班牙 vs (5)薛斯柏斯/希臘

(4)梅韋迪夫/俄羅斯 vs (7)魯布列夫/俄羅斯

女單八強

上線

(1)芭迪/澳洲 vs (25)梅卓娃/捷克

(22)布拉迪/美國 vs 比古拉/美國

下線

(3)大坂直美/日本 vs 謝淑薇/中華台北

(2)哈蕾普/羅馬尼亞 vs (10)莎蓮娜/美國

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