有蘇超球隊格拉斯哥流浪成員在情人節當日在一個私人地方舉行派對，違反了當地的限聚令，警方向現場10人發出告票。格流發聲明表示會就事件展開調查，但未有透露是否有球員涉及今次事件。

據英國廣播公司報道，蘇格蘭警方在情人節當日的凌晨收到報告，指格拉斯哥一個私人地方正舉行派對，懷疑有人違反限聚令。警方到場前已經有部份參與派對的人士離開，最後有10人被警方票控，報道指未清楚是否有格流球員涉事。格流及後在官方Twitter發表簡短聲明，表示關注有關事件，並會展開內部調查，但拒絕再作進一步評論。

今次已經不是第一次有格流的職球員違犯限聚令，格流中場佐敦種斯和後衞佐治艾曼臣去年11月就因為違反限聚令出席一個私人派對，被蘇格蘭足總重罰停賽7場，最後兩位球員在一月的轉會窗分別被外借到英甲的新特蘭和英冠的打吡郡。

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