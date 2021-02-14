周一英超紐卡素將作客對車路士，球隊首席射手哥林威爾遜因傷肯定缺陣。令領隊布魯士擔心是，隊中其餘3名前鋒今季英超僅各入1球，當中又以球會紀錄收購祖連頓最令人失望，至今在聯賽上陣1,098分鐘才得1球進賬。究竟要派誰人代替威爾遜，實是非常頭痛。

紐卡素今季聯賽只入25球，當中10球由哥林威爾遜射入，佔全隊入球40%，而且他更有五個助攻。可惜這位英格蘭國腳在上仗勝修咸頓時受傷，並要養傷至四月才復出。但喜鵲其他前鋒卻難以擔起重任，祖連頓、杜韋加爾和安祖卡路爾3人聯賽至今只各入1球，而後兩人今季上場時間加起來只有458分鐘。

如無意外的話，布魯士將會以上場入替哥林威爾遜的祖連頓在今場任正選，衝擊車路士防線。這位在2019年以破球會轉會費紀錄4,000萬鎊（約4億港元）加盟的巴西前鋒，至今表現令喜鵲球迷徹底失望，上季踢足38場英超僅入2球，於今季只曾在去年11月作客擊敗水晶宮一役建功。

布魯士就不點名希望祖連頓，能擔起代替威爾遜的重任。他說：「不幸的是，我們要面對另一次主將受傷的問題，只希望有人可挺身而出。其實我們隊中，是有球員具能力填補空缺。當然我知道要取代威爾遜並不容易，但我們是有能力的，也希望取代威爾遜位置的球員，能在球隊需要時交出好表現。」

祖連頓兩季英超表現

20/21球季*

上陣17場入1球

上陣時間：1,098分鐘

平均入球時間：1,098分鐘

19/20球季

上陣38場入2球

上陣時間：2,698分鐘

平均入球時間：1,349分鐘

*截至14/02

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