【綜合澳洲外電】貴為上屆亞軍，去年美網王者的男單三號種籽迪安，周日在澳網第4圈意外以直落3盤不敵18號種籽狄美托夫，黯然出局。頭號種子祖高域，則在昨晚第4圈賽事以7:6、4:6、6:1、6:4擊敗華奧歷晉級，八強對施華利夫。（now670、671、有線651及652台今日8:00am直播）

在上周五第3圈賽事苦戰3小時21分鐘，才以3:2反勝東道主球手基傑奧斯的迪安，明顯仍未完全回復體力，今仗只支撐了2小時1分鐘，便以4:6、4:6、0:6敗陣。他在賽後說：「我不想找任何藉口，但我不是一副機器。」全場犯下41次無壓力失誤的迪安說。「有時我也希望自己能夠那樣（穩定），但現實中總會有不順的日子。在這個水平的比賽，當無法以百分百狀態出戰，就會遇到這種賽果。」在今屆澳網至今不失一盤的狄美托夫，在八強將會遇上透過外圍賽晉級的卡拉斯夫。

女單方面，35歲中華台北老將謝淑薇在第4圈，以直落2盤6:4、6:2擊敗捷克的禾祖奧蘇娃，成為首位能夠打入大滿貫八強的台灣女將，並將與同日以4:6、6:4、7:5反勝梅古露莎的大坂直美，爭奪四強席位。另外，美國老將莎蓮娜亦在打足三盤後，以6:4、2:6、6:4擊敗白羅斯的莎芭蘭卡，職業生涯第13次打入澳網8強。