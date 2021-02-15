效力阿仙奴的中堅大衛雷斯，雖然遇有犯錯被批評為後防炸彈，但今季演出總算比以往穩定。英國《獨立報》報道，大衛雷斯與槍手合約在今夏到斯，由於領隊阿迪達重視他的經驗及領導才能，傳阿仙奴將會與33歲的他再續約一年。

報道指出，這名老將對幫助年輕球員融入一隊甚有幫助，且自從他19年夏天轉投阿仙奴後，亦曾踢出過精彩的比賽，包括是阿仙奴上季贏英足盃的重要功臣。而目前阿仙奴陣中不少主力如布卡約沙卡、伊美路維、加比爾馬天尼利等都十分重輕，大衛雷斯可擔當重要的領導角色，讓年輕球員漸漸成長及接班，加上大衛雷斯在在更衣室甚得隊友歡迎，故阿迪達仍想與這名中堅繼續合作。

雖然目前阿仙奴中堅位置激爭激烈，加比爾馬加希斯、洛賀丁等有力挑戰大衞雷斯的正選之位外，柏保路馬尼、哥林張伯斯甚至下季將外借回歸的威廉沙列巴及馬夫洛柏路斯，亦對正選中堅一席虎視眈眈，不過大衛雷斯今季仍贏得14次正選上陣機會，深得領隊阿迪達信任，相信續約後的大衛雷斯就算已經33歲，未來一年仍會是兵工廠的主力球員。

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