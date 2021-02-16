今季曼聯雖然暫排在聯賽第2位，但防守問題依然存在，由哈利馬古尼及域陀連迪路夫組成的防線不時出現失誤，最近兩輪聯賽更一共失了4球。不過天空體育評述員、前曼聯名將加利尼維利就認為，現時紅魔防線最大問題並非球員質素問題，而是連迪路夫與其中堅拍檔哈利馬古尼未有產生化學反應。

周一加利尼維利與利物浦名宿加歷查出席天空體育的節目時，二人就一起分析了紅魔的防守問題，當加歷查認為連迪路夫太容易被對方前鋒欺負時，加利佬就表示：「其實連迪路夫的問題就是馬古尼，相反亦是。我認為連迪路夫是位好球員，他會閱讀比賽，如果他的身邊會是里奧費迪南或華基爾雲迪積克（VVD）的話，我覺得這會是很好的防守拍檔。」

加利佬續指連迪路夫與馬古尼不能夠同時上陣：「問題是他身邊的馬古尼不算靈活的中堅，不過紅魔花了高價買入他，所以他的位置非常穩固。我覺得馬古尼搭檔連迪路夫不是一個好方法，他們二人習慣防守時一直後退，但紅魔需要一位防守上更具侵略性的球員，一位好像艾歷拜利的後衞，速度快、空中能力強、而且在一對一時可以掩護馬古尼，然後令到球隊可以敢於壓上。」

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