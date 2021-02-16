透過外圍賽晉級的俄羅斯球手卡拉斯夫，周二在澳網男單八強，爆冷以2:6、6:4、6:1、6:2反勝受到背傷影響的18號種籽狄美托夫，成為公開化年代第一位首次參加大滿貫賽事主賽，便成功殺入四強的球手。

「當然，這是一種難以置信的感覺，第一次打入大滿貫的主賽，便成功躋身四強，真的很神奇。」卡拉斯夫說。「我由一開賽已十分緊張，一直都尋找節奏，到第三局，他就受到背傷影響了。」

卡拉斯夫是澳網歷來第二位由外圍賽打起的四強球手，而在四大滿貫史上，亦只是第五次出現這種情況。世界排名第114位的他，亦是繼伊雲尼斯域（第125位）在01年打入溫布頓準決賽後，排名最低的四強球手。事實上，在出戰今屆澳網前，卡拉斯夫自2015年起，只曾錄得三場ATP級別賽事的勝利。

至於落敗的狄美托夫，雖然在比賽中途一度要叫醫療暫停接受治療，但他賽後就表示傷勢並無大礙。「我差不多可以肯定，這並不是甚麼嚴重的傷患，但就要進行很多復康工作，並要休戰一段時間。」

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