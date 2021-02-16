前曼聯天才中場拉夫摩利臣，因為場外紀律問題，毀了自己的大好前途，他日前在里奧費迪南主持的網台節目上，更自爆曾經為了「搵快錢」養家，偷走里奧與朗尼的波砵變賣。

「還記得我因為偷走你的波砵，被踢出更衣室嗎？我當時還很年輕，只領着學徒的薪水。你的波砵動輒也要250鎊一雙，拿走兩對的話，我就可以得到500鎊，買一頓中餐回家了。」現年28歲的拉夫摩利臣說。「你們大概有30對波砵吧，我無意令你受損失，但當看到每次有人送貨時，你和朗尼都會有20至30對波砵，我當時只是想到，拿走一雙就可買食物回家，問題應該不大吧。」

里奧費迪南表示，最初以為拉夫摩利臣偷走波砵，是為了向朋友炫耀，完全沒想到對方有如此苦衷。拉夫摩利臣年輕時潛質優厚，前曼聯領隊費格遜甚至形容，對方是他簽過最有天份的球員，無奈因為紀律欠佳，屢次在球場外闖禍，紅魔終於在12年忍痛將他賣到韋斯咸。

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