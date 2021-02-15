據日本共同社報道，隨着日本政府指准由美國輝瑞藥廠生產的武漢肺炎疫苗在國內使用，可望幫助東京奧運成功舉辦。不過有日本運動員就表示，對於仍未了解藥物效果下注冊疫苗感到擔心。

國際奧委會早前曾經提出，會協助所有參加今屆奧運的運動員和隨行人員接種疫苗，不過共同社引述了多位日本運動員均表示，擔心接種疫苗後會產生不良反應。其中女子長跑選手新谷仁美曾經在訪談中對疫苗一事表示擔憂：「我很在意打進自己身體的東西，如果疫苗無法確保安全的話，我不希望接種。」男子箭術選手武藤弘樹亦曾表示，自己屬於過敏體質，擔心疫苗會影響身體。不過亦有運動員表示，應該要依照當時的世界動向作出判斷，假如所有人都接種疫苗的話，自己並沒有任何理由拒絕。

日本將於2月17日開始為國民接種疫苗，首相菅義偉表示，希望能夠讓大部份日本國民接種，讓社會早日得以「免疫」，他更表示願意帶頭接種作為示範。

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