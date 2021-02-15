禮拜日情人節嘅英超，阿仙奴喺主場鬥列斯聯，靠復任正選嘅隊長奧巴美揚，攻入佢職業生涯效力過法、德、英頂級聯賽中嘅第199、200同201球，亦係佢首次喺英超上演「帽子戲法」，兼成為英超史上第三位喺情人節「戴帽」嘅球員，協助槍手4:2贏波，賽後奧巴話今場意義重大，終於踢走之前嘅衰運喇！

呢位31歲加蓬球星喺鼠年可謂好壞參半，上季成為隊長兼幫球隊拎到英足盃冠軍，點知今季初續約後就一直冇貨交，上月尾仲因為阿媽唔舒服要照顧佢，錯過咗阿仙奴兩場波。不過情人節夜晚奧巴終於回歸正選，仲有借將馬田奧迪加特首次擔正，相信唔少女槍迷賽前已經「心心眼」。

結果阿仙奴今場亦相當醒神，對住一向防守好差嘅列斯聯，奧巴13分鐘就帶波衝入禁區，列斯聯班後衞竟然喺咁退後，結果奧巴射近柱先開紀錄。34分鐘，布卡約沙卡原先博到12碼，但球證睇完VAR又話李安谷巴冇犯規收回決定；六分鐘後沙卡再喺禁區畀列斯門將梅斯利亞鏟跌，今次球證冇得唔判，結果奧巴射入12碼，加埋比利連完半場前窄位射入，幫阿仙奴領先住三粒入更衣室。

4:2炒列斯上第10位

下半場踢咗兩分鐘，伊美路維左路傳中畀奧巴喺遠柱頂入，後者成為繼修咸頓嘅拿鐵斯同利物浦嘅奧雲後，第三位喺情人節英超「戴帽」嘅球員。雖然阿仙奴之後畀鬥心十足嘅列斯聯連入兩球，但兵工廠最終都贏4:2，結束英超三輪不勝走勢，反壓列斯聯升上第10位。

驚傳雷斯續約一年

賽後奧巴話今仗意義重大：「我經歷咗一段困難嘅時期，但係時候重拾笑容，重新入波同贏波。」奧巴仲話球隊上下對自己同屋企人都好支持，想將呢次帽子戲法獻畀所有愛佢、愛佢阿媽同愛佢家人嘅所有槍手人，真係冧爆！至於33歲巴西中堅大衛雷斯，雖然成日做炸彈，但佢近期亦似乎冧掂領隊阿迪達，英媒話後者睇中雷斯嘅經驗同領導才能，會同佢續約多一年咁話！