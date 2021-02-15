新年首先祝大家身體健康、心想事成。在此亦再恭喜拜仁慕尼黑，繼近年巴塞隆拿，成為年度六冠王，是極彪炳的成績。周中歐聯及歐霸的淘汰賽階段會展開，賽程要求會更高，各大球會需作好準備。

過去兩月，在各大聯賽經常見到個別球員，因比賽太頻密而拉傷，最新有曼城表現巔峯的根度簡，雖然哥迪奥拿在分配球員比賽時間上已很盡力，亦無可避免。連同大量其他個案，各隊教練及球員需留意切勿超越極限，並作出適時停歇，否則難行至季尾。

雖然比賽極密，每場仍需有適當戰術準備。舉例如韋斯咸及白禮頓面對阿士東維拉時，兩隊都特別箝制維拉主力基亞利殊，效果也非常明顯。反觀熱刺面對打破連勝紀錄的曼城，在佈防上就沒特別留意根度簡（圖）及菲爾科頓等「VIP」，尤其當曼城用球到禁區邊，熱刺防線並沒太多細節準備，最後亦敗陣而回。

另外，相信球隊內有拼勁的下一代是非常重要！上月，西班牙畢爾包起用一些年輕球員，一衝就是西超盃。阿仙奴領隊阿迪達對車路士一戰，臨危下以一眾年輕球員擊敗藍軍，可惜後來未有繼續重用年輕球員，當中尤以奥巴美揚問題較明顯。其他如巴塞隆拿眾年輕球員也有好表現，甚至拜仁也培養穆斯亞拿。在極頻密賽程下，回復更快、速率更高的年輕新秀確或成「秘密武器」。

最後是請大家配合防疫，看澳洲情況變差，澳網也出現尷尬的午夜清場令。若情況更差，當比賽停擺就甚麼都沒得看了，所以確需大家出一分力！

何輝

足球評述員

周二見報